Саакашвили на суде спел гимн Украины: трогательное видео

9 февраля 2022 , 12:19
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Источник:

фейсбук Mikheil Saakashvili

Михеил Саакашвили во время судебного заседания в среду, 9 февраля, спел гимн Украины. Присутствовавшие в зале в знак солидарности поддержали исполнение.

Соответствующее видео было обнародовано на странице политика в фейсбуке с комментарием "Слава Украине". Во время исполнения гимна Саакашвили держал в руках флаг.

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Видео также поделилась политик Елизавета Ясько – любимая Саакашвили. Она открыла детали.

Сегодня Михаил Саакашвили в поддержку Украины и украинцев во время очередного судебного заседания исполнил Государственный Гимн Украины с флагом Украины в руках,
– рассказала Ясько.

Саакашвили на суде спел гимн Украины: смотрите видео

Саакашвили пришел в футболке "За свободу Украины"

  • На судебное заседание 4 февраля Саакашвили пришел в футболке с надписью "За свободу Украины". Политик обратился к украинцам и признался, что ему стыдно за позицию грузинских властей. Она "побоялась назвать имя агрессора в резолюции в поддержку Украины".
  • Саакашвили заметил: он страдает, что не может сейчас быть вместе с украинцами в это тяжелое время.
  • Кроме того, политик добавил: грузинский народ – на стороне Украины.

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Автор: Мар'яна Бекало