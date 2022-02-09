Саакашвили на суде спел гимн Украины: трогательное видео

Михеил Саакашвили во время судебного заседания в среду, 9 февраля, спел гимн Украины. Присутствовавшие в зале в знак солидарности поддержали исполнение.

Соответствующее видео было обнародовано на странице политика в фейсбуке с комментарием "Слава Украине". Во время исполнения гимна Саакашвили держал в руках флаг.

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Видео также поделилась политик Елизавета Ясько – любимая Саакашвили. Она открыла детали.

Сегодня Михаил Саакашвили в поддержку Украины и украинцев во время очередного судебного заседания исполнил Государственный Гимн Украины с флагом Украины в руках,

– рассказала Ясько.

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Саакашвили пришел в футболке "За свободу Украины"

На судебное заседание 4 февраля Саакашвили пришел в футболке с надписью "За свободу Украины". Политик обратился к украинцам и признался, что ему стыдно за позицию грузинских властей. Она "побоялась назвать имя агрессора в резолюции в поддержку Украины".

Саакашвили заметил: он страдает, что не может сейчас быть вместе с украинцами в это тяжелое время.

Кроме того, политик добавил: грузинский народ – на стороне Украины.

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