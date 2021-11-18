Саакашвили упал и потерял сознание, его забрали на носилках, – адвокат

Михеил Саакашвили потерял сознание в тюрьме после встречи с адвокатами. Экс-президент Грузии был вынесен из комнаты для свиданий на носилках. Со временем состояние заключенного впоследствии стабилизировали.

Об этом рассказал адвокат политика Бека Басилая.

Ранее Его состояние может быть критическим, – Денисова об отказе Грузии допустить ее к Саакашвили.

Саакашвили поскользнулся и упал

Миша выходил после встречи с адвокатами, поскользнулся и упал. После этого я не слышал его голоса, глаза он не открывал. Они привезли носилки и увезли его. До этого он чувствовал себя очень плохо,

– сказал Басилая.

Как сообщает "Эхо Кавказа", впоследствии Басилая сообщил, что состояние политика удалось стабилизировать.

У тюрьмы – большое количество полиции

Между тем грузинские СМИ сообщили, что в настоящее время возле Глданской тюрьмы находятся многие правоохранители и спецтехника. Однако реанимобиля у здания не видели.

Состояние Саакашвили – критическое, – врачи.

Ранее группа медиков, действующая при омбудсмене Грузии, сообщила, что состояние заключенного политика – критическое. Медики 16 ноября провели осмотр Саакашвили. Консилиум согласился, что тюремная больница не владеет необходимыми специалистами и средствами, чтобы помочь экс-президенту.

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