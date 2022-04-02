Саакашвили заявил о предварительной победе в ЕСПЧ: через несколько месяцев готовит празднование

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что практически выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Хотя приговор будет только через несколько месяцев, политик начал готовить празднование.

Мол, победа точно будет за ним, поскольку якобы есть все предпосылки. Он об этом написал в своем фейсбуке 2 апреля.

Ранее Украина признала Саакашвили потерпевшим из-за избиения в тюрьме

Тот же суд отклонил другую его жалобу

Саакашвили сказал, что говорится об одном из исков, которые он подал. Но не указал, о каком именно, но назвал Министерство юстиции Грузии жалким.

Мой фактический иск полностью удовлетворен. "Суд не разделяет никакого аргумента правительства. Всего за несколько месяцев я жду полного судебного празднования из Страсбурга. Уверен, что ничто не может помешать этому,

– написал политик.

В то же время СМИ сообщили о не таком приятном для него известии. "Эхо Кавказа" пишет, что этот же суд отказался рассматривать жалобу экс-президента на неправильное обращение с ним в тюрьме.

Ранее – Власти Грузии показали, как Саакашвили якобы ест во время голодовки: смотрите видео