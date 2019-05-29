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      Возвращение Саакашвили в Украину: онлайн-трансляция

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      Саакашвили вернулся в Украину - онлайн трансляция 29 мая 2019
      Михеил Саакашвили прилетел в Украину / facebook.com/SaakashviliMikheil

      Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили вернулся в Украину. Он прилетел в аэропорт "Борисполь" около 17:40 рейсом из польской Варшавы. Это стало возможным благодаря тому, что накануне президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

      В "Борисполе" Саакашвили встретили его сторонники, друзья, многие из них в вышиванках. Среди присутствующих есть также и Давид Саквалеридзе – экс-заместитель генпрокурора Украины и один из основателей партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили".

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      Саакашвили приехал вместе с помощницей, адвокатом Вячеславом Самсоненко и нардепом Виталием Куприем.

      "Я хочу всех поздравить. Меня сейчас переполняют эмоции, потому что очень эмоционально дышать украинским воздухом, ступить на украинскую землю. Почти 1,5 года назад меня захватили охранники бывшего президента и вывезли в Варшаву", – сказал Саакашвили.

      Политик убежден, что Украина будет наиболее успешной в Европе.

      Возвращение Михеила Саакашвили в Украину: видео онлайн-трансляции

      Из-за большого количества людей, которые пришли посмотреть на приезд Саакашвили в аэропорт, журналистов и сторонников попросили выйти на улицу, чтобы избежать безумной давки.

      Единомышленники Саакашвили с символикой партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили" начали собираться в аэропорту накануне его прилета.

      Сторонники Саакашвили в "Борисполе"

      Проблем с пограничной службой также не было, ведь украинским гражданам ни при каких обстоятельствах не могут препятствовать во въезде.

      Несколько часов назад в Варшаве украинский консул выдала Саакашвили "Удостоверение личности на возвращение в Украину" с которым он прилетел в Киев. Уже в столице политик получит паспорт Украины.

      Удостоверение Саакашвили на возвращение в Украину

       

      Как Саакашвили вернули гражданство и что он будет делать в Украине

      28 мая Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвали возвращено украинское гражданство.

      Саакашвили эмоционально отреагировал на эту новость и пообещал всячески поддерживать Зеленского. Также политик добавил, что в Украине и вообще везде планирует в дальнейшем бороться с коррупцией, несправедливостью и олигархами.

      Однако, он не может участвовать в досрочных парламентских выборах в июле 2019 года, ведь не проживает в Украине на протяжении последних 5 лет.

      Сам Саакшвили был лидером партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". 28 мая он рассказал, что бывшая украинская власть, в частности министр юстиции Павел Петренко, якобы лишили его собственной политсилы. В частности, партию перерегистрировали на мужчину с именем Михаил Саакашвили.

      саакшвілі повернувся в україну
      Что связывает Саакашвили с Украиной

      Почему Саакашвили не пускали на территорию Украины?
      В июле 2017 года бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. СМИ такой его шаг назвали "прорывом Саакашвили".

      12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

      В 2018 году Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, которое дает право на проживание в ЕС. Благодаря ему он передвигается по всему миру. Этим же он воспользуется и для возвращения в Украину.

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      Теги: Владимир Зеленский Саакашвили вернули украинское гражданство Михаил Саакашвили Новости политики Новости Украины Президент Украины Новости Борисполя Саакашвили утратил украинское гражданство авиация
      Источник: 24 канал
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