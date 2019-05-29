Повернення Саакашвілі в Україну: онлайн-трансляція

Екс-президент Грузії та колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну. Він прилетів в аеропорт "Бориспіль" близько 17:40 рейсом з польської Варшави. Це стало можливим завдяки тому, що напередодні президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

У "Борисполі" Саакашвілі зустріли кілька тисяч його прихильників і друзів, багато з них у вишиванках. Серед присутніх є також і Давід Саквалерідзе – екс-заступник генпрокурора України та один з засновників партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі".

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Саакашвілі приїхав разом з помічницею, адвокатом В'ячеславом Самсоненком та нардепом Віталієм Купрієм.

"Я хочу усіх привітати. Мене зараз перепоняють емоції, тому що дуже емоційно дихати українським повітрям, ступити на українську землю. Майже 1,5 року тому мене захопили охоронці колишнього президента і вивезли у Варшаву", – сказав Саакашвілі.

Політик переконаний, що Україна буде найбільш успішною в Європі.

Повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну: відео онлайн-трансляції

Через велику кількість людей, які прийшли подивитися на приїзд Саакашвілі в аеропорт, журналістів та прихильників попросили вийти на вулицю, аби уникнути шаленої тисняви.

Зауважимо, однодумці Саакашвілі з символікою партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі" почали збиратися в аеропорту напередодні його прильоту.

Прихильники Саакашвілі в "Борисполі"

Проблем з прикордонною службою також не було, адже українським громадянам за жодних обставин не можуть перешкоджати у в'їзді.

Кілька годин тому у Варшаві українська консул видала Саакашвілі "Посвідчення особи на повернення в Україну" з яким він прилетів у Київ. Вже в столиці політик отримає паспорт України.



Посвідчення Саакашвілі на повернення в Україну

Як Саакашвілі повернули громадянство і що він робитиме в Україні

28 травня Зеленський повернув колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі українське громадянство. Указ про його позбавлення підписав ще у 2017 році підписав п’ятий президент Петро Порошенко.

Саакашвілі з радістю прокоментував новину, одразу запланував повернення у Київ та пообіцяв всіляко підтримувати Зеленського.

В Україні політик планує надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами. Проте, він не може брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради, які призначені на 21 липня 2019 року. Усе через те, що Саакашвілі не проживає в Україні протягом останніх 5 років, як цього вимагає Закон.

Окрім того, Саакшвілі розповів, що втратив партію "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі", лідером якої він був. За словами грузина, колишня українська влада, зокрема міністр юстиції Павло Петренко, нібито позбавили його політсили і перереєстрували її на чоловіка з іменем Михайло Саакашвілі.



Як Саакшвілі пов'язаний з Україною

Чому Саакашвілі не впускали на територію України?У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.



У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання в ЄС. Завдяки ньому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.