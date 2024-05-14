Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что Венгрия, конечно не отличается лидерскими позициями в поддержке Украины, если говорить дипломатично.
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Чего ожидать от председательства Венгрии
Как отметил Саакян, именно поэтому Бельгия, которая председательствует до конца июня, несколько "поднажала газа" и подбросила инициативы по поддержке Украины. Все для того, чтобы Венгрия во время председательства не спустила на нет все инициативы.
Конечно, не стоит ожидать каких-то аж разительных изменений. Ведь решения все же принимают коллективно. Однако не стоит надеяться и на какие-то прорывные вещи.
Во время председательства Венгрии, понятно, будут забрасываться противоречивые инициативы, чтобы вызвать напряжение внутри ЕС и для Украины. Венгрия не побрезгует этой площадкой, чтобы позаигрывать немного с пророссийской позицией, а потом попытаться выгодно это продать. Поэтому какие-то неприятные неожиданности могут быть,
– подчеркнул Саакян.
Важно, что это не изменит общей тенденции по поддержке Украины от ЕС. Председательство не является ключевым фактором принятия тех или иных решений. И вообще Венгрии нужны европейские деньги, поэтому вряд ли там выйдут за определенные рамки, которые очерчены общей политикой ЕС.
Позиция Венгрии: кратко
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выдавал пророссийские заявления. Недавно он возмутительно назвал Украину "буферной зоной", которая без денег и оружия от США и ЕС прекратит свое существование как государство.
- Также ему не нравится идея ввести войска НАТО в Украину. Он утверждает, что Брюссель "играет с огнем".
- Конечно же, Орбан поздравил Путина с "победой" на "выборах". Он радуется, что сотрудничество между Венгрией и Россией основывается на "взаимном уважении".