Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що Угорщина, звісно не відзначається лідерськими позиціями у підтримці України, якщо говорити дипломатично.

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Чого очікувати від головування Угорщини

Як наголосив Саакян, саме через це Бельгія, яка головує до кінця червня, дещо "піднатисла газу" та підкинула ініціативи щодо підтримки України. Все задля того, аби Угорщина під час головування не спустила нанівець усі ініціативи.

Звісно, не варто очікувати якихось аж разючих змін. Адже рішення все ж таки ухвалюють колективно. Однак не варто сподіватися і на якісь проривні речі.

Під час головування Угорщини, зрозуміло, будуть закидатися суперечливі ініціативи, щоб викликати напруження всередині ЄС та для України. Угорщина не погребує цим майданчиком, аби позагравати трішки з проросійською позицією, а потім спробувати вигідно це продати. Тому якісь неприємні несподіванки можуть бути,

– підкреслив Саакян.

Важливо, що це не змінить загальної тенденції щодо підтримки України від ЄС. Головування не є ключовим фактором ухвалення тих чи інших рішень. Та й загалом Угорщині потрібні європейські гроші, тому навряд чи там вийдуть за певні рамки, які окреслені спільною політикою ЄС.

Позиція Угорщини: коротко