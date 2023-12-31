Ты здесь, а 30 тысяч львовян на передовой, – Садовый рассказал о самой большой усталости от войны

До Нового 2024 года остались считанные часы. Впрочем, украинцам не до праздников. И это прекрасно понимает городской голова Львова Андрей Садовый.

Он напомнил каждому украинцу, какова цена возможности отпраздновать Новый год. Мэр описал эмоции и переживания, которые, пожалуй, знакомы сейчас многим из нас.

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Важно помнить благодаря кому

Часто, приходя домой поздно вечером, ты валишься с ног от усталости. Эта усталость не физическая, а скорее моральная. Потому что ты здесь, а 30 тысяч львовян – на передовой,

– начал Андрей Садовый.

Он отметил, что почти каждый день – похороны. Глаза детей, потерявших отца, для которых сложно подобрать слова, чтобы выразить все свое сочувствие. Как отметил мэр, в таких случаях есть "только чувство вины, потому что ты здесь стоишь живой и не находишь слов". И такие мысли, подчеркнул он, разрывают изнутри.

Скоро Новый год и нужно написать несколько поздравительных слов, потому что такая работа. Но что сказать, когда знаешь, что вместе с новым годом будет новая боль и новые страдания. Кто хочет это услышать? Но вместе с тем и новая надежда и осознание того, что выжить – это уже счастье. Иметь крышу над головой и родных рядом – это уже неплохо. Теплые объятия и доброе слово – сегодня дороже золота,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Городской голова выразил благодарность каждому и каждой, "кто стоит там, где сегодня тяжелее всего". Также светлая память всем, для кого этот год стал последним. Андрей Садовый добавил, что в этом году "остались самые лучшие, для кого-то – самые родные люди".

Мэр Львова подчеркнул, что мы осознаем, какова цена этого Нового года. В то же время, никто сейчас не может сказать, что же будет дальше. Впрочем, от нас зависит, какими мы будем сами.

Поэтому желаю всем быть, помогать и верить: в Бога, в свои силы, в украинское войско и завтрашний день в Украине. Люблю. Слава Украине!

– добавил Андрей Садовый.

Обратим внимание! Около 23:45 Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед украинцами в новогоднем обращении. Смотрите его на ютубе 24 Канала или читайте текстовую трансляцию на сайте 24 Канала.