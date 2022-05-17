Садовый назвал причины частых ракетных атак России на Львов
Андрей Садовый назвал причины частых ракетных атак России на Львов. Мэр Львова заверил, что Москва хочет держать людей в напряжении.
Соответствующую информацию Андрей Садовый рассказал в эфире канала "Рада". В частности он пояснил, что в ночь на 17 мая сработала ПВО.
Заметьте Две воздушные тревоги и две массовые волны ракетных вылетов, – Садовый об обстреле на Львовщине
Садовый рассказал о причинах атак на Львов
Андрей Садовый рассказал, что, во-первых, Россия пытается атаковать объекты инфраструктуры, однако это им не удается.
А также, чтобы держать людей в напряжении, чтобы люди были испуганы. Во-вторых, во Львове есть очень много международных организаций, международных офисов и это также ставит вопрос, безопасно ли во Львове,
– рассказал Садовый.
Однако заверил людей: "Если вы вовремя реагируете и идете в укрытие, то это (говорится о пребывании в городе – 24 канал) безопасно". Мэр Львова объяснил, что такова тактика врага и призвал не обращать на это внимание и качественно выполнять свою работу.
Андрей Садовый вспомнил, что во Львове поставили себе целью выстроить мощный центр реабилитации, ведь город ежедневно принимает раненых.
Коротко о последней атаке на Львовскую область
- В ночь на 17 мая после объявления воздушной тревоги во Львове были слышны взрывы.
- После этого Андрей Садовый подтвердил информацию и призвал людей находиться в укрытиях.
- Мэр Львова сообщил, что во Львовской области были 2 воздушные тревоги и 2 массовые волны ракетных вылетов. К счастью, в областном центре ни одна ракета не приземлилась, ведь хорошо сработали силы ПВО.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также сообщил, что в области сработала ПВО. Кроме этого, чиновник пояснил, что Россия обстреляла Яворовский район у границы с Польшей. В частности, попали в объект инфраструктуры регионального филиала Львовская железная дорога, что в Яворовском районе.
- Также во время атаки российских оккупантов пострадала Новояворовская община – там повреждения получили частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, в частности амбулатория, школа и детсад. Более того, были выбиты окна и сломаны двери на территории старостата в Старичах.
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