Андрей Садовый назвал причины частых ракетных атак России на Львов. Мэр Львова заверил, что Москва хочет держать людей в напряжении.

Соответствующую информацию Андрей Садовый рассказал в эфире канала "Рада". В частности он пояснил, что в ночь на 17 мая сработала ПВО.

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Садовый рассказал о причинах атак на Львов

Андрей Садовый рассказал, что, во-первых, Россия пытается атаковать объекты инфраструктуры, однако это им не удается.

А также, чтобы держать людей в напряжении, чтобы люди были испуганы. Во-вторых, во Львове есть очень много международных организаций, международных офисов и это также ставит вопрос, безопасно ли во Львове,

– рассказал Садовый.

Однако заверил людей: "Если вы вовремя реагируете и идете в укрытие, то это (говорится о пребывании в городе – 24 канал) безопасно". Мэр Львова объяснил, что такова тактика врага и призвал не обращать на это внимание и качественно выполнять свою работу.

Андрей Садовый вспомнил, что во Львове поставили себе целью выстроить мощный центр реабилитации, ведь город ежедневно принимает раненых.

Коротко о последней атаке на Львовскую область

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