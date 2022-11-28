Печка на дровах, теплый чай и интернет: Садовый показал кадры из "Пунктов несокрушимости" во Львове
Источник:Андрей Садовый
Когда долго нет электроэнергии, то львовяне могут прийти в "Пункты несокрушимости", чтобы согреться, подзарядить гаджеты и воспользоваться интернетом. Количество таких локаций будет увеличиваться.
Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он показал, каковы "Пункты несокрушимости" во Львове.
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"Посетил несколько "Пунктов несокрушимости", которые усилиями общества обустроены во Львове. Сейчас таких локаций более 20. Здесь можно согреться, зарядить телефон, выпить теплого чая и работать в интернете", – написал мэр.
"Пункт несокрушимости" во Львове: смотрите видео
Сколько пунктов планируют обустроить
По словам Садового, количество пунктов будет увеличиваться в зависимости от потребности. В частности, город подготовил 200 пунктов обогрева. Они заработают, если электроснабжение не будет больше суток.
Наша цель – 1200 "Пунктов несокрушимости". Они будут работать в жилых домах, коммунальных учреждениях и всех пригодных для этого помещениях. Украинцев не сломать, – отметил мэр Львова.
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