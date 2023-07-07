Надо судить убийцу, а не пистолет, – Садовый раскритиковал ЮНЕСКО за заявление об обстреле Львова

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал ЮНЕСКО за реакцию на обстрел исторического ареала города в ночь на 6 июля россиянами. В организации избегают того, чтобы назвать виновника трагедии.

Кроме того, что организация не назвала страну-террориста, совершающую эти обстрелы, Россия остается членом исполнительного комитета ЮНЕСКО.

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Правосудие работает так, что надо судить убийцу, а не пистолет, понимаете? Умение называть вещи своими именами – это один из признаков культуры, которую вы должны оберегать. Просмотрите свои ценности!

– написал Садовый.

Также глава Львова добавил, что вчера на месте трагедии "встречался с десятками лучших людей", но представителей ЮНЕСКО не видел.

Как в ЮНЕСКО отреагировали на обстрел Львова

В преддверии ЮНЕСКО выступило с официальным осуждением обстрела исторического здания во Львове, расположенного в буферной зоне объекта Всемирного наследия "Львов – Ансамбль исторического центра".

Там отметили, что это нападение – первое со времени полномасштабной территории, охраняемой Конвенцией о всемирном наследии – является нарушением настоящей Конвенции, а также Гаагской конвенции 1954 года об охране культурных ценностей.

В ЮНЕСКО отметили, что в марте 2022 года направили письмо министру иностранных дел России, чтобы напомнить ему об обязательствах и уточнить координаты объектов Всемирного наследия в Украине. Но напрямую