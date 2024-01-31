Продуктивный месяц: Садовый ответил, сколько дронов Львов передал ВСУ в январе

Андрей Садовый 31 января рассказал, как Львов в течение месяца помогал ВСУ. В частности, защитникам передали почти тысячу дронов и БпЛА.

Мэр отметил, что январь для Львова выдался продуктивным. Город активно помогал ВСУ.

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Январь во Львове выдался продуктивным. Почти тысяча дронов и БПЛА. В общем поддержали армию на 58 миллионов. В феврале дней меньше, но помощи должно быть еще больше,

– подчеркнул Садовый.

Нидерланды выделяют Украине еще 122 миллиона евро

Весь цивилизованный мир помогает Украине бороться за свою свободу. В частности, нам активно помогают Нидерланды. В январе 2024 года стало известно, что страна выделит на нужды Украины еще 122 миллиона евро. Из них 87 миллионов евро выделят на покупку артиллерийских снарядов.

Кроме того, еще 25 миллионов направят в Международный фонд для Украины. Эти деньги потратят на покупку оборудования. Кайса Оллонгрен – госпожа министр обороны Нидерландов – отметил, что нужно поддержать Украину не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Оллонгрен добавила: очень важно показать поддержку Украине именно сейчас. Политик отметила, что борются за свою страну и за европейские ценности.