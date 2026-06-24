Я не заметил никаких изменений, – Садовый поделился своими впечатлениями перед конференцией в Гданьске

25 – 26 июня в польском Гданьске состоится Конференция по восстановлению Украины. Мэр Львова рассказал, ощущается ли напряженность накануне мероприятия на фоне обострения отношений между странами.

Как рассказал в эфире 24 канала мэр Львова Андрей Садовый, у него всегда были хорошие отношения с польскими мэрами и представителями различных местных институтов. Поэтому никакой напряженности или изменений в отношениях нет.

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Нужно работать вместе

По словам Садового, понятно, что некоторые люди хотят снова разыграть "карту Украины" и получить свои политические дивиденды. К сожалению, этого не избежать. Впрочем, нужно сосредоточиться на темах, которые объединяют. Также важно сконцентрироваться на том, чтобы налаживать новые сотрудничества и связи.

Я люблю людей, у которых есть здравый смысл. Вокруг много невежд. И не нужно на них зацикливаться. Мы должны делать то, что нужно делать сейчас,

– подчеркнул Садовый.

В Польше состоится конференция по восстановлению Украины: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей государственной наградой Польши. Все из-за того, что одному из украинских подразделений присвоили название в честь героев УПА. Навроцкий рассказывал, что "порог боли" польского общества из-за этого превышен.

В Украине не согласны с намерениями соседней страны вмешиваться во внутреннюю политику. В ответ украинские президенты и другие должностные лица вернули различные польские награды, которые в свое время получили.