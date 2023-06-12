Кому война, а кому грязные игры: в сети появилась серия заказных материалов против Садового

Хотя до местных выборов в Украине еще более двух лет, а во время войны уже начинаются политические игры. В больших телеграмм-каналах массово публикуют серию заказных материалов против мэра Львова Андрея Садового.

Что характерно для этих материалов – во всех публикациях использован один и тот же текст. Именно это как раз и указывает на заказной характер публикаций, сообщает 24 Канал.

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Что происходит в сети

В нескольких крупных телеграмм-каналах появились публикации с абсолютно идентичным текстом. Первые касаются открытых тендеров Львовского городского совета в размере 5,7 миллиона гривен.

Следующие публикации с идентичным текстом о том, что якобы во Львове во время войны мэрия продала 10 бомбоубежищ.



Заказные материалы на больших телеграмм-каналах.

Кроме того, в отдельных СМИ появляются публикации под названием "Садовый начал избирательную кампанию во время войны", что является только личным суждением Андрея Золотарева. Телеграмм-канал "Джокер" обратил внимание на то, что политолог работал с Виктором Януковичем, Олегом Царевым и Виктором Медведчуком и продвигал "русский мир" в Украине. То есть для политических игр приобщили прокремлевских экспертов.



Публикации в СМИ с заявлениями Золотарева / Скриншот

По подсчетам "Джокера", на эту информационную кампанию всего через неделю потратили 30 000 долларов, то есть свыше 1,1 миллиона гривен.

В Украине осенью 2023 года должны были состояться выборы в Верховную Раду, однако их проведение сейчас под вопросом, поскольку в условиях военного положения Конституция запрещает проведение волеизъявления. Если до сентября война, а соответственно, режим военного положения не завершатся, то выборы, вероятно, перенесут на более поздний срок. Однако местные выборы в Украине, среди которых и мэры городов, состоятся только осенью 2025 года.