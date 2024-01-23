В направлении Львова, вероятно, летят ракеты: Садовый призвал перейти в укрытие

Утром 23 января оккупанты запустили ракеты. Вероятно, они следуют и в направлении Львова.

Об этом сообщил городской голова. Андрей Садовый призвал находиться в укрытии.

Важно Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: враг запустил ракеты

Движение ракет в направлении Львова

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Львов! Сообщают о движении ракет в нашем направлении,

– написал мэр.

Андрей Садовый призвал перейти в укрытие, если вы до сих пор не там.

Что известно о ракетной атаке на эту минуту