В направлении Львова, вероятно, летят ракеты: Садовый призвал перейти в укрытие

23 января 2024, 06:44
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Андрей Садовый

Утром 23 января оккупанты запустили ракеты. Вероятно, они следуют и в направлении Львова.

Об этом сообщил городской голова. Андрей Садовый призвал находиться в укрытии.

Важно Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: враг запустил ракеты

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Движение ракет в направлении Львова

Львов! Сообщают о движении ракет в нашем направлении,
– написал мэр.

Андрей Садовый призвал перейти в укрытие, если вы до сих пор не там.

Что известно о ракетной атаке на эту минуту

  • В 03:45 Воздушные силы сообщили, что зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
  • Около 5 часов в Украине начали объявлять воздушную тревогу. Вскоре сирены включили во всех областях.
  • В 6 утра защитники сообщили, что первая группа ракет в Сумской области в направлении Полтавской.
  • Ракета, вероятно, Х-59, в направлении Миргорода.
  • Зафиксирован взлет бортов Ту-22м3 с аэродромов "Шайковка" и "Оленья".
  • Ракеты в воздушном пространстве Украины.
  • Вероятно, были повторные пуски крылатых ракет с Ту-95МС.

Автор: Юлія Муріна