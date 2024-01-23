В направлении Львова, вероятно, летят ракеты: Садовый призвал перейти в укрытие
23 января 2024, 06:44Читати новину українською
Источник:Андрей Садовый
Утром 23 января оккупанты запустили ракеты. Вероятно, они следуют и в направлении Львова.
Об этом сообщил городской голова. Андрей Садовый призвал находиться в укрытии.
Важно Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: враг запустил ракетыОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Движение ракет в направлении Львова
Львов! Сообщают о движении ракет в нашем направлении,
– написал мэр.
Андрей Садовый призвал перейти в укрытие, если вы до сих пор не там.
Что известно о ракетной атаке на эту минуту
- В 03:45 Воздушные силы сообщили, что зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
- Около 5 часов в Украине начали объявлять воздушную тревогу. Вскоре сирены включили во всех областях.
- В 6 утра защитники сообщили, что первая группа ракет в Сумской области в направлении Полтавской.
- Ракета, вероятно, Х-59, в направлении Миргорода.
- Зафиксирован взлет бортов Ту-22м3 с аэродромов "Шайковка" и "Оленья".
- Ракеты в воздушном пространстве Украины.
- Вероятно, были повторные пуски крылатых ракет с Ту-95МС.