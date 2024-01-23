Про це повідомив міський голова. Андрій Садовий закликав перебувати в укритті.

Важливо У всіх областях України оголосили повітряну тривогу: ворог запустив ракети

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Рух ракет у напрямку Львова

Львів! Повідомляють про рух ракет в нашому напрямку,

– написав мер.

Андрій Садовий закликав перейти в укриття, якщо ви ще досі не там.

Що відомо про ракетну атаку на цю хвилину