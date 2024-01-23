Про це повідомив міський голова. Андрій Садовий закликав перебувати в укритті.

Важливо У всіх областях України оголосили повітряну тривогу: ворог запустив ракети

Рух ракет у напрямку Львова

Львів! Повідомляють про рух ракет в нашому напрямку,
– написав мер.

Андрій Садовий закликав перейти в укриття, якщо ви ще досі не там.

Що відомо про ракетну атаку на цю хвилину

  • О 03:45 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
  • Близько 5 години в Україні почали оголошувати повітряну тривогу. Уже незабаром сирени ввімкнули в усіх областях.
  • О 6 ранку захисники повідомили, що перша група ракет в Сумській області, в напрямку Полтавщини.
  • Ракета, ймовірно, Х-59, у напрямку Миргорода.
  • Зафіксовано зліт бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка та Оленья.
  • Ракети у повітряному простірі України.
  • Ймовірно, були повторні пуски крилатих ракет з Ту-95МС.