Не скурвиться и не загрызть друг друга, – Садовый о "зоне мировой турбулентности"

Андрей Садовый заявил, что Украина зашла в "зону мировой турбулентности". По его словам, на форумах по безопасности это называют новой архитектурой мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение городского головы Львова в его телеграмм-канале.

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Садовый высказался о ситуации в мире

Андрей Садовый объяснил, что эта новая архитектура напоминает игру в шахматы с непредсказуемым соперником. По его словам, посреди партии он может взять шахматную доску, ударить по голове и сказать: "Чего ждешь – ходы!".

Все вокруг видят, что произошло, некоторые даже помогают складывать шахматы по местам. Но свидетели делают вид, будто все это происходит в рамках правил. Каждый переживает, что впереди его партия. Вот такая новая архитектура мира – без правил и каких-либо гарантий безопасности,

– написал мэр Львова.

Он подчеркнул, что задача украинцев сейчас – не сдаться и доиграть эту игру, "не скурвиться и не загрызть друг друга". Ведь сейчас враг делает все, чтобы дестабилизировать народ и уничтожить малыми и большими неправдами.

Он разжигает злость не к агрессору, а к Президенту, военнослужащим или вообще к тому, что называем государством,

– говорится в публикации Садового.

По его словам, конечная цель россиян – уничтожить Украину всеми возможными гибридными способами, а также посеять панику, уныние, ненависть.

Мэр Львова отметил, что после двух Майданов и 11 лет войны украинцы дошли слишком далеко, чтобы сейчас остановиться и начать выполнять чьи-то желания. Именно поэтому украинский народ, армия, гражданское общество и дети, которые отказываются от игрушек в пользу донатов, точно победят.