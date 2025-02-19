Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міського голови Львова у його телеграм-каналі.

Читайте також "Наша сила – в єдності": Садовий нагадав про ключові події новітньої історії України

Садовий висловився про ситуацію у світі

Андрій Садовий пояснив, що ця нова архітектура нагадує гру в шахи з непередбачуваним суперником. За його словами, посеред партії він може взяти шахову дошку, вдарити по голові й сказати: "Чого чекаєш – ходи!".

Усі довкола бачать, що сталося, дехто навіть допомагає складати шахи по місцях. Але свідки вдають, ніби все це відбувається в рамках правил. Кожен переживає, що попереду його партія. Ось така нова архітектура світу – без правил і будь-яких безпекових гарантій,

– написав мер Львова.

Він підкреслив, що завдання українців зараз – не здатися й дограти цю гру, "не скурвитися і не загризти одне одного". Адже зараз ворог робить усе, щоб дестабілізувати народ та знищити малими й великими неправдами.

Він розпалює злість не до агресора, а до Президента, військовослужбовців чи загалом до того, що називаємо державою,

– йдеться в публікації Садового.

За його словами, кінцева мета росіян – знищити Україну всіма можливими гібридними способами, а також посіяти паніку, зневіру, ненависть.

Мер Львова наголосив, що після двох Майданів і 11 років війни українці дійшли занадто далеко, щоб зараз зупинитися й почати виконувати чиїсь бажання. Саме тому український народ, армія, громадянське суспільство і діти, які відмовляються від іграшок на користь донатів, точно переможуть.