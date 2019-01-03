Садовый рассказал, где возьмет деньги на развитие образования и зарплаты учителям

Городской председатель Львова, лидер партии "Объединение "Самопомощь" Андрей Садовый отметил, что без науки, без поддержки образования Украина не может иметь будущее.

Об этом он заявил во время съезда партии 3 января, который состоялся в Киеве.

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По его словам, в Украине есть 300 университетов, но только один (Киевский национальный университетт имени Тараса Шевченко – "24") пытается попасть в 500 лучших.

Я убежден, что должно быть отобрано через конкурс 10 университетов, которые будут иметь большую финансовую поддержку государства. И делать все возможное, чтобы эти 10 входили хотя бы в 500 лучших университетов мира,

– отметил мэр Левова.

Если мы хотим понять, каким должно быть будущее Украины, то надо посмотреть на образование.

"Я бы хотел, чтобы это будущее было намного лучше. Хорошо, что мы имеем среднюю школу, но сегодня низкая средняя зарплата учителя. Мы должны ее увеличивать, чтобы она доходила до средней зарплаты ИТ-шника. Тогда будет стоять очередь желающих идти работать в школы", – отметил кандидат в Президенты Украины.

Мы должны в бюджетах нашей страны хотя бы до 25% процентов средств предусматривать на образование – все средства, которые мы получаем как акциз от продажи алкоголя и табака,

– заявил Садовый.

Он добавил, что если мы хотим выживать в меняющемся мире, то должны развивать креативность наших детей – это помогает придумывать гениальные идеи. Все цивилизованные страны мира так делают.

Напомним, "Самопомич" выдвинула Андрея Садового кандидатом в президенты. Первый тур президентских выборов 2019 состоится в последнее воскресенье марта этого года. Первым официально зарегистрированным кандидатом стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко, который подал документы в Центральную избирательную комиссию в первый день предвыборной кампании – 31 декабря.