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      Садовий розповів, де візьме гроші на розвиток освіти та зарплати вчителям

      551 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Міський голова Львова, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий наголосив, що без науки, без підтримки освіти Україна не може мати майбутнє.

      Про це він заявив під час з'їзду партії 3 січня, який відбувся в Києві.

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      За його словами, в Україні є 300 університетів, але лише один (Київський національний університетт імені Тараса Шевченка – "24") намагається потрапити у 500 кращих.

      Я переконаний, що має бути відібрано через конкурс 10 університетів, які будуть мати велику фінансову підтримку держави. І робити все можливе, щоб ці 10 входили хоча б у 500 кращих університетів світу,
      – наголосив мер Льовова.

      Якщо ми хочемо зрозуміти, яким має бути майбутнє України, то треба подивитися на освіту.

      "Я б хотів, щоб це майбутнє було набагато краще. Добре, що ми маємо середню школу, але сьогодні низька середня зарплата вчителя. Ми повинні її збільшувати, щоб вона доходила до середньої зарплатні ІТ-шника. Тоді буде стояти черга бажаючих йти працювати в школи", – зазначив кандидат у Президенти України.

      Ми повинні в бюджетах нашої країни хоча б до 25% відсотків коштів передбачати на освіту – всі кошти, які ми отримуємо як акциз від продажу алкоголю та тютюну,
      – заявив Садовий.

      Він додав, що якщо ми хочемо виживати у світі, який змінюється, то повинні розвивати креативність наших дітей – це допомагає придумувати геніальні ідеї. Всі цивілізовані країни світу так роблять.

      Нагадаємо, "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом в президенти. Перший тур президентських виборів 2019 відбудеться в останню неділю березня цього року. Першим офіційно зареєстрованим кандидатом став екс-міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко, який подав документи в Центральну виборчу комісію в перший день передвиборчої кампанії – 31 грудня.

      Теги: Новини України Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Самопоміч Освіта Міністерство освіти та науки України
      Джерело: 24 канал
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