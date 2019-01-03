Садовий розповів, де візьме гроші на розвиток освіти та зарплати вчителям
Міський голова Львова, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий наголосив, що без науки, без підтримки освіти Україна не може мати майбутнє.
Про це він заявив під час з'їзду партії 3 січня, який відбувся в Києві.
Читайте також: 94% доріг України перебувають в аварійному стані, – Садовий
За його словами, в Україні є 300 університетів, але лише один (Київський національний університетт імені Тараса Шевченка – "24") намагається потрапити у 500 кращих.
Я переконаний, що має бути відібрано через конкурс 10 університетів, які будуть мати велику фінансову підтримку держави. І робити все можливе, щоб ці 10 входили хоча б у 500 кращих університетів світу,
– наголосив мер Льовова.
Якщо ми хочемо зрозуміти, яким має бути майбутнє України, то треба подивитися на освіту.
"Я б хотів, щоб це майбутнє було набагато краще. Добре, що ми маємо середню школу, але сьогодні низька середня зарплата вчителя. Ми повинні її збільшувати, щоб вона доходила до середньої зарплатні ІТ-шника. Тоді буде стояти черга бажаючих йти працювати в школи", – зазначив кандидат у Президенти України.
Ми повинні в бюджетах нашої країни хоча б до 25% відсотків коштів передбачати на освіту – всі кошти, які ми отримуємо як акциз від продажу алкоголю та тютюну,
– заявив Садовий.
Він додав, що якщо ми хочемо виживати у світі, який змінюється, то повинні розвивати креативність наших дітей – це допомагає придумувати геніальні ідеї. Всі цивілізовані країни світу так роблять.
Нагадаємо, "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом в президенти. Перший тур президентських виборів 2019 відбудеться в останню неділю березня цього року. Першим офіційно зареєстрованим кандидатом став екс-міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко, який подав документи в Центральну виборчу комісію в перший день передвиборчої кампанії – 31 грудня.