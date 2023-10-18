"Хлопок" возле Сахарной Головки: что это за поселок и где он расположен

К вечеру 18 октября стало известно, что вблизи Севастополя прогремели взрывы. Вскоре известили, что "хлопок" был доставлен неподалеку от Сахарной Головки.

Начнем с того, что этот населенный пункт месяц назад был уже под ударом. А продолжим тем, что там оккупанты хранят вооружение, которое могут использовать в войне против Украины.

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Сахарная Головка: что за поселок

Сахарная Головка – поселок, расположенный в Балаклавском районе Севастополя, вблизи Инкермана. В нем есть также одноименная гора. Правда, раньше она, пожалуй, больше напоминала "сахарную". Сейчас же поросла лесом.

Как выглядит Сахарная Головка изнутри / Фото Евгения Жука, "Крым. Реалии"

Кроме того, с трех сторон этот поселок оцеплен полями, а неподалеку протекает река Черная. По состоянию на 2014 год там проживало 4 146 человек. До самого Севастополя отсюда 24 километра, а к Инкерману – 3.

Застройка, как правило, одно- и двухэтажная. В поселке есть как частные дома, так и многоквартирные. Но если смотреть на фотографии, то можно увидеть, что за годы оккупации (фото 2019 года) в Лас-Вегас его не превратили. Сама же застройка появилась еще во времена, когда здесь были колхозы. Дома соорудили для сотрудников. К слову, даже пятиэтажки есть, но они были построены еще в 70-х – 80-х годах прошлого века.

Сахарная Головка: смотрите на карте, где расположен поселок



Где на карте расположен поселок Сахарная Головка / Скриншот карты

Почему в Сахарную Головку возят "хлопок"

В действительности все очень просто. В этом населенном пункте расположены базы ракетного и минно-торпедного вооружения 758 центра Черноморского флота. Вот координаты: 44.626441, 33.583587.



База ракетного и минно-торпедного вооружения / Фото из открытых источников

Собственно, туда уже прилетала ракета, но 23 сентября. Тогда в результате атаки погиб сотрудник филиала. Еще двое получили ранения.

Если вернуться к взрывам, прогремевшим 18 октября, о них активно начали сообщать местные телеграм-каналы. Благодаря местным жителям мы имели возможность посмотреть на место прилета с максимально близкого расстояния.

Впоследствии стало известно, что к месту взрыва ехали спасатели и кареты скорой помощи. Они ехали в район Сахарной Головки, вероятно, к арсеналу ракетчиков в Кара-Коби.