Почнімо з того, що цей населений пункт місяць тому вже був під ударом. А продовжимо тим, що там окупанти зберігають озброєння, яке можуть використовувати у війні проти України.

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Сахарна Головка: що за селище

Сахарна Головка – селище, розташоване у Балаклавському районі Севастополя, поблизу Інкермана. У ньому є також однойменна гора. Правда, раніше вона, мабуть, більше нагадувала "цукрову". Зараз же поросла лісом.

Який вигляд має Сахарна Головка зсередини / Фото Євгена Жука, "Крим. Реалії"

Крім того, з трьох боків це селище оточене полями, а неподалік протікає річка Чорна. Станом на 2014 рік там мешкали 4 146 людей. До самого Севастополя звідси 24 кілометри, а до Інкермана – 3.

Забудова, як правило, одно- та двоповерхова. У селищі є як приватні будинки, так і багатоквартирні. Але, якщо дивитися на світлини, то можна побачити, що за роки окупації (фото 2019 року) на Лас-Вегас його не перетворили. Сама ж забудова з'явилася ще за часи, коли тут були колгоспи. Будинки спорудили для співробітників. До слова, навіть п'ятиповерхівки є, але їх побудували ще у 70-х – 80-х роках минулого століття.

Сахарна Головка: дивіться на карті, де розташоване селище



Де на карті розташоване селище Сахарна Головка / Скриншот карти

Чому до Сахарної Головки возять "бавовну"

Насправді все дуже просто. У цьому населеному пункті розташовані бази ракетного та мінно-торпедного озброєння 758 центру Чорноморського флоту. Ось координати: 44.626441, 33.583587.



База ракетного та мінно-торпедного озброєння / Фото з відкритих джерел

Власне, туди вже прилітала ракета, але 23 вересня. Тоді внаслідок атаки загинув співробітник філії. Ще двоє зазнали поранень.

Якщо повернутися до вибухів, які пролунали 18 жовтня, то про них активно почали повідомляти місцеві телеграм-канали. Завдяки місцевим мешканцям ми мали можливість глянути на місце прильоту з максимально близької відстані.

Згодом стало відомо, що до місця вибуху їхали рятувальники та карети швидкої допомоги. Вони їхали у район Сахарної Головки, ймовірно, до арсеналу ракетників у Кара-Кобі.