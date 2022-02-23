На сайт 24 канала совершили DDos-атаку
Днем 23 февраля сайт 24 канала подвергся хакерской DDos-атаке. Поэтому серверы временно приостановили свою работу.
Из-за атаки на наш сайт шло большое количество запросов. Большинство из них из IP-адресов азиатских стран.
Обратите внимание Снова не работают сайты СБУ, Минобороны, Рады и МИД
Наши специалисты отбили атаку
Из-за атаки около 30 минут сайт полностью приостановил работу. После возобновления работы серверов атака не остановилась. Наши специалисты отбили атаку.
Атака на наш сайт началась почти одновременно с атакой правительственных сайтов. Об этом сообщила главный редактор сайта 24 канала на своей странице в фейсбуке.
На сайт 24 канала также осуществляется DDo-S атака,
– заявила Ольга Консевич.
Кибератаки на украинские сайты
Днем 23 февраля в результате кибератаки кроме нашего сайта также приостановили свою работу сайты Министерства иностранных дел, Верховной Рады, СБУ и Минобороны.
Похожие атаки не новые – в последние несколько недель на правительственные сайты совершили 2 мощные кибератаки. Во время второй под атаку попали сайты украинских банков. Их мобильные приложения также приостановили свою работу из-за мощной DDo-S атаки.
К теме предлагаем комментарий Минцифры о предыдущей кибератаке на правительственные сайты и финучреждения: смотрите видео