О ходе событий, связанных с "корректировкой" работы сайта, рассказывает проект Open Alabuga.

Что известно о взломе сайта "Алабуги"?

В пятницу вечером, 10 июля, в телеграм-канале проекта появилось сообщение о том, что серверы сайта перестали отвечать, и даже помощь партнеров не принесла желаемого результата.

Организаторы проекта иронично заметили, что прием заявок в "Алабуга Политех", вероятно, придется приостановить.

Это надолго, терпите,

– подчеркнули в проекте.

Сообщение сопровождалось соответствующими подтверждениями того, что сайт не работает: при попытках зайти на страницу через браузер выскакивала ошибка. Недоступность сайта фиксировали и с помощью различных трекеров.

Сайт российской "Алабуги" "ушел в отключку": смотрите изображения Open Alabuga

Справка. "Алабуга" – крупнейшая особая экономическая зона России, расположенная в Республике Татарстан недалеко от города Елабуга, примерно в 1200 километрах от границы с Украиной. После начала полномасштабной войны эта промышленная площадка стала одним из ключевых центров сборки ударных беспилотников. Отдельную роль играет проект "Алабуга Политех", который российские блогеры долгое время рекламировали как образовательную инициативу. На самом деле же он использовался для подготовки кадров и набора работников на производство беспилотников, хотя соответствующий контент годами оставался доступным на YouTube без ограничений.

Напомним, что буквально перед этим в рамках проекта предупредили, что собрали информацию о более чем 6 тысячах человек, имеющих отношение к деятельности специальной экономической зоны "Алабуга". По словам авторов, в список вошли не только руководители и инженеры, но и другие сотрудники предприятий, включая стажеров и технический персонал.

По утверждению организаторов, база содержит персональные данные, в том числе адреса проживания, номера телефонов, идентификационные коды и другую информацию.

Помимо публикации данных в интернете, участники кампании рассказали о распространении информационных материалов в Казани, Елабуге и Набережных Челнах. По их словам, листовки, объявления и сообщения в почтовых ящиках адресованы людям, которых они связывают с предприятиями "Алабуги".