Про перебіг подій, пов'язаних із "коригуванням" функціонування сайту, розповідає проєкт Open Alabuga.

Що відомо про злам сайту "Алабуги"?

У п'ятницю ввечері, 10 липня, в телеграм-каналі проєкту з'явився допис про те, що сервери сайту перестали відповідати, навіть допомога від партнерів не принесла бажаного результату.

Організатори проєкту іронічно зауважили, що прийом заявок до "Алабуги Політех", імовірно, доведеться поставити на паузу.

Це надовго, терпіть,

– підкреслили в проєкті.

Допис супроводжувався відповідними підтвердженнями того, що сайт не працює, при спробах зайти на сторінку через браузер висвічувалася помилка. Недоступність сайту фіксували й через різного роду трекери.

Сайт російської "Алабуги" "ліг": дивіться зображення Open Alabuga

Довідка. "Алабуга" – найбільша особлива економічна зона Росії, розташована в Республіці Татарстан поблизу міста Єлабуга, приблизно за 1200 кілометрів від кордону з Україною. Після початку повномасштабної війни цей промисловий майданчик став одним із ключових центрів складання ударних безпілотників. Окрему роль відіграє проєкт "Алабуга Політех", який російські блогери тривалий час рекламували як освітню ініціативу. Насправді ж він використовувався для підготовки кадрів і набору працівників до виробництва безпілотників, хоча відповідний контент роками залишався доступним на YouTube без обмежень.

Нагадаємо, що буквально перед цим у проєкті попередили, що зібрали інформацію про понад 6 тисяч людей, які мають стосунок до діяльності спеціальної економічної зони "Алабуга". За словами авторів, до переліку увійшли не лише керівники та інженери, а й інші співробітники підприємств, включно зі стажерами та технічним персоналом.

За твердженням організаторів, база містить персональні дані, серед яких адреси проживання, номери телефонів, ідентифікаційні коди та інша інформація.

Окрім публікації даних в інтернеті, учасники кампанії розповіли про поширення інформаційних матеріалів у Казані, Єлабузі та Набережних Челнах. За їхніми словами, листівки, оголошення та повідомлення в поштових скриньках адресовані людям, яких вони пов'язують із підприємствами "Алабуги".