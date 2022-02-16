Сайт Центра стратегических коммуникаций попал под кибератаку: часть сообщений потеряна
16 февраля 2022 , 18:47Читати новину українською
Источник:твиттер ЦСК
На украинские сайты продолжают осуществлять кибератаки. На этот раз хакеры атаковали сайт Центра стратегических коммуникаций.
Атака случилась днем 16 февраля. Специалисты быстро отбили атаку, однако без последствий не обошлось.
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