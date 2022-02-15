Сайты Минобороны, ВСУ и МВД перестали работать

Днем 15 февраля сайт Министерства обороны приостановил свою работу. Через несколько минут то же произошло с сайтом Вооруженных Сил Украины и Министерства внутренних дел. Причины пока не известны.

Работа сайтов прекратилась днем 15 февраля. Об этом сообщает 24 канал.

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Первым "упал" сайт Минобороны". При попытке зайти на сайт пользователи видят код "502". При перезагрузке все остается неизменным.

Вот как сейчас выглядит сайт Минобороны / Скриншот

Около 18.00 также прекратил работу сайт Вооруженных Сил Украины.

Сайт ВСУ также не работает / Скриншот

Приблизительно в то же время прекратил работу и сайт МВД. При попытке зайти на него появляется следующее сообщение.

Сайт МВД также не работает / Скриншот

В ЦСК назвали причины

Центр стратегических коммуникаций заявил, что сайты силовых ведомств подверглись атаке. Там не исключают, что к ней причастна Россия.

Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают,

– заявили в ЦСК.

Также есть проблемы в работе банков

Помимо сайта Министерства обороны, 15 февраля возникли проблемы в работе "ПриватБанка" и "Ощадбанка".

Около 17:00 пользователи приложения "Приват24" при попытке зайти в систему видели сообщение "Не удалось выполнить запрос".

Также жалуются и клиенты Ощадбанка на сбои в работе банкоматов. Не работают также приложение и онлайн-сервисы, а с карточек нельзя снять или зачислить на них деньги.