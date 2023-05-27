Кирилл внезапно "благословил ВСУ": на сайте резиденции российского патриарха молятся за Украину

Сайт "Подворье Патриарха Московского и всея Руси" благословил боевые действия на территории Украины. Однако на этот раз внезапно говорится о благословении контрнаступления ВСУ.

Это можно увидеть на главной странице официального сайта "Подворье Патриарха РПЦ Кирилла в Переделкино". Более того, там зафиксировали не только веру и благословение украинских воинов, но и опубликовали молитвы, отнюдь не относящиеся к стране-оккупантке, пишет 24 Канал.

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Молитвы за контрнаступление и Украину

Под огромным текстом, который отмечает, что "Подворье Патриарха Московского и Всея Руси Благословляет Контрнаступление ВСУ", размещены две молитвы на украинском языке. Первая из них – за контрнаступление, а чуть ниже – за Украину.

В обеих молитвах идет речь о борьбе против врага Украины и благословении против освобождения земель от орды. Более того, под молитвой за контрнаступление можно увидеть и лозунг, от которого у оккупантов разве только пена изо рта не идет: "Слава Украине!".

Заметим, что рядом с текстом главного месседжа размещены и немые кадры зрелищного видеоролика, который ранее на своей фейсбук-странице опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он посвящен освобождению Украины от российских захватчиков, а вдохновлен Молитвой украинского националиста, написанной почти 100 лет назад, в 1920-х годах, Осипом Мащаком.

Молитва за освобождение Украины: смотрите мощное видео

Немного ниже можно увидеть краткую информацию о Вооруженных силах Украины, а также разбросанные подписи "Мы верим в ВСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ВСУ и Украину".

Как сейчас выглядит сайт Двор патриарха РПЦ Кирилла / Скриншоты

Заметим, что на других страницах сайта информация осталась без изменений – на русском и с информацией для населения страны-оккупантки. Так что официальный сайт Подворья патриарха РПЦ Кирилла в Переделкино сломали неизвестные хакеры.

Призывы бежать прозвучали в городах России

Взломы российских сайтов – не редкость во время российско-украинской войны. Так, 11 мая в нескольких городах России, в частности, в Москве, неожиданно прозвучало обращение Владимира Зеленского к россиянам, в котором он на русском языке сообщил: "Хотите жить – бегите".

Тем, кто понимает только на русском языке. Хотите жить – бегите! Хотите жить – сдавайтесь в плен! Хотите жить – боритесь на своих улицах и за свою свободу,

– такие слова услышали русские.

Чтобы напугать население России еще сильнее, перед обращением украинского лидера провыл сигнал воздушной тревоги. После россиянам предложили прослушать "Ой, у лузі червона калина".