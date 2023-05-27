Це можна побачити на головній сторінці офіційного сайту "Подвір'я патріарха РПЦ Кіріла в Передєлкіно". Ба більше, там зафіксували не лише віру та благословення українських воїнів, а й опублікували молитви, які аж ніяк не стосуються країни-окупантки, повідомляє 24 Канал.

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Молитви за контрнаступ та Україну

Під величезним текстом, який зазначає, що "Подвір'я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ", розміщені дві молитви українською мовою. Перша з них – за контрнаступ, а трішки нижче – за Україну.

В обох молитвах йдеться про боротьбу проти ворога України та благословення проти звільнення земель від орди. Ба більше, під молитвою за контрнаступ можна побачити й гасло, від якого в окупантів хіба тільки піна з рота не йде: "Слава Україні!".

Зауважимо, що поруч з текстом головного меседжу розміщено й німі кадри видовищного відеоролика, який раніше на своїй фейсбук-сторінці опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він присвячений визволенню України від російських загарбників, а натхненний Молитвою українського націоналіста, яка була написана майже 100 років тому, у 1920-х роках, Осипом Мащаком.

Молитва за визволення України: дивіться потужне відео

Трішки нижче ж можна побачити коротку інформацію про Збройні сили України, а також розкидані підписи "Ми віримо в ЗСУ", "Перемога за Богом і Україною", "Підтримайте ЗСУ та Україну".

Як зараз виглядає сайт Подвір'я патріарха РПЦ Кіріла / Скриншоти

Зауважимо, що на інших сторінках сайту інформація залишилася без змін – російською мовою та з інформацією для населення країни-окупантки. Тож вочевидь офіційний сайт Подвір'я патріарха РПЦ Кирила в Передєлкіно зламали невідомі хакери.

Заклики втікати прозвучали у містах Росії

Зломи російських сайтів – не рідкість під час російсько-української війни. Так, 11 травня у декількох містах Росії, зокрема, у Москві, несподівано прозвучало звернення Володимира Зеленського до росіян, у якому він російською мовою повідомив: "Хочете жити – тікайте".

Тим, хто розуміє тільки російською мовою. Хочете жити – тікайте! Хочете жити – здавайтеся в полон! Хочете жити – боріться на своїх вулицях і за свою свободу,

– такі слова почули росіяни.

А щоб налякати населення Росії ще дужче, перед зверненням українського лідера провив сигнал повітряної тривоги. Натомість після росіянам запропонували прослухати "Ой, у лузі червона калина".