Подробностями того, как происходит грабеж аграриев на левом берегу Днепра в Херсонской области, 24 Каналу рассказала журналистка Евгения Вирлич, заметив, что к преступлениям привлечен не только Сальдо. Он имеет немало приспешников.

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Коллаборационисты грабят фермеров Херсонщины

Суть схемы заключается в том, что представители фирм-поставщиков, созданные людьми из окружения Сальдо, закупают у крестьян зерно по низким ценам, а затем продают уже по рыночным. Но, как говорит херсонская журналистка, этим занимается далеко не один Сальдо.

Это очень известная в здешних местах группа. Это и семья Виталия Болюка, который является заместителем Сальдо и который является фактически мозгами этой схемы. Это также семья Павла Филипчука,

– отметила Вирлич.

Журналистка добавила, что в пользу коллаборационистов работает тот факт, что все они местные, имеют широкие связи, а потому прекрасно знакомы с контекстом и реалиями аграрной отрасли Херсонщины. И это очень сильно усложняет жизнь местным фермерам. Которых, к слову, на оккупированной части Херсонщины осталось крайне немного.

"Очень много техники разыграли, много хранилищ сожгли россияне еще в начале вторжения. Поэтому крайне немного фермеров осталось и возможности для деятельности у них тоже очень ограничены", – сказала Вирлич.

"Дельцы" воруют и бюджетные российские деньги

По словам журналистки из Херсона, Сальдо и компания зарабатывают не только на обворовывании аграриев. Они также не стесняются дерибанить и бюджетные деньги России.

Они воруют деньги на псевдоремонтах дорог, в Геническе и Скадовске уже были такие примеры. А также выдают отремонтированные еще до оккупации объекты за те, что они ремонтируют сейчас. И деньги на эти ремонты тоже воруют,

– отметила журналистка.

Напомним, предатель Владимир Сальдо активно участвует в российской пропаганде и регулярно выступает в эфирах российских медиа. Самыми популярными темами у него является дискредитация Сил обороны и участие иностранцев в войне против России.