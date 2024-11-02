Подробицями того, як відбувається грабунок аграріїв на лівому березі Дніпра у Херсонській області, 24 Каналу розповіла журналістка Євгенія Вірлич, зауваживши, що до злочинів залучений не тільки Сальдо. Він має чимало поплічників.

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Колаборанти грабують фермерів Херсонщини

Суть схеми полягає у тому, що представники фірм-постачальників, створені людьми з оточення Сальдо, закуповують у селян зерно за низькими цінами, а потім продають вже за ринковими. Але, як каже херсонська журналістка, цим займається далеко не один Сальдо.

Це дуже відома в тутешніх місцях група. Це і родина Віталія Болюка, який є заступником Сальдо і який є фактично мізками цієї схеми. Це також родина Павла Філіпчука,

– зазначила Вірлич.

Журналістка додала, що на користь колаборантів працює той факт, що всі вони місцеві, мають широкі зв'язки, а тому чудово знайомі з контекстом та реаліями аграрної галузі Херсонщини. І це дуже сильно ускладнює життя місцевим фермерам. Яких, до слова, на окупованій частині Херсонщини лишилось вкрай небагато.

"Дуже багато техніки розіграли, багато сховищ спалили росіяни ще на початку вторгнення. Тому вкрай небагато фермерів лишилось і можливостей для діяльності в них теж дуже обмежені", – мовила Вірлич.

"Ділки" крадуть і бюджетні російські гроші

За словами журналістки з Херсону, Сальдо та компанія заробляють не лише на обкраданні аграріїв. Вони також не соромляться дерибанити й бюджетні гроші Росії.

Вони крадуть гроші на псевдоремонтах доріг, у Генічеську та Скадовську вже були такі приклади. А також видають відремонтовані ще до окупації об'єкти за ті, що вони ремонтують зараз. І гроші на ці ремонти теж крадуть,

– зазначила журналістка.

Нагадаємо, зрадник Володимир Сальдо активно бере участь у російській пропаганді та регулярно виступає в етерах російських медіа. Найпопулярнішими темами у нього є дискредитування Сил оборони та участь іноземців у війні проти Росії.