Абсолютно неприемлемая угроза, – МИД Молдовы отреагировал на циничное заявление Сальдо

В министерстве иностранных дел Молдавии отреагировали на заявление путинского гауляйтера Сальдо. В ведомстве подчеркнули, что считают абсолютно неприемлемыми угрозы россиян в сторону их страны.

В МИД Молдовы также подчеркнули, что "вызвали на ковер" российского посла. Он должен объяснить цинические заявления Сальдо, по пускам ракет на страну.

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В Молдове ответили на заявления Сальдо

Представители МИД Молдовы подчеркнули, что решительно осуждают угрозы Молдовы. Там подчеркнули, что такие заявления со стороны российского представителя на оккупированной части Украины вызывающие.

Прямые угрозы в адрес нашей страны абсолютно неприемлемы,

– отметили в министерстве.

Кроме того, в эфире молдавского телеканала TVR Moldova представители ведомства отметили, не потерпевших подобных высказываний, направленных против Республики Молдова. В МИДе заявили, что в экстренном порядке вызовут главу дипломатической миссии России в Республике Молдова с требованием предоставить соответствующие объяснения.

Что известно о высказываниях Сальдо в отношении Молдовы