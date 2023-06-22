Абсолютно неприемлемая угроза, – МИД Молдовы отреагировал на циничное заявление Сальдо
Источник:МИД Молдовы
В министерстве иностранных дел Молдавии отреагировали на заявление путинского гауляйтера Сальдо. В ведомстве подчеркнули, что считают абсолютно неприемлемыми угрозы россиян в сторону их страны.
В МИД Молдовы также подчеркнули, что "вызвали на ковер" российского посла. Он должен объяснить цинические заявления Сальдо, по пускам ракет на страну.
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В Молдове ответили на заявления Сальдо
Представители МИД Молдовы подчеркнули, что решительно осуждают угрозы Молдовы. Там подчеркнули, что такие заявления со стороны российского представителя на оккупированной части Украины вызывающие.
Прямые угрозы в адрес нашей страны абсолютно неприемлемы,
– отметили в министерстве.
Кроме того, в эфире молдавского телеканала TVR Moldova представители ведомства отметили, не потерпевших подобных высказываний, направленных против Республики Молдова. В МИДе заявили, что в экстренном порядке вызовут главу дипломатической миссии России в Республике Молдова с требованием предоставить соответствующие объяснения.
Что известно о высказываниях Сальдо в отношении Молдовы
- Ставленника Кремля в оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо 22 июня заявил, что у России есть ударить по территории Молдовы. В частности, говорится о деревне Джурджулешты.
- Путинский приспешник также напомнил, что этот населенный пункт перешел в состав Молдовы во время президентства Виктора Ющенко. Кроме Джурджулешт Сальдо цинично призвал ударить по Одесской области.
- Сальдо подчеркнул, что это будет якобы "ответ на обстрелы Чонгара". Правда, почему Россия должна пускать ракеты по Молдове – не объяснил.