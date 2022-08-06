Вместо находящегося в больнице гауляйтера оккупированного Херсона владимира сальдо назначили эфесбешника из Калининграда. В американском Институте изучения войны рассказали, почему так произошло.

сальдо было так называемым "председателем" областной администрации временно оккупированной Херсонщины. После того как его, вероятно, ввели в кому, исполняющим обязанности гауляйтера назначили сергея елисеева.

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Почему кремль заменил сальдо на эфесбешника

В Институте изучения войны рассказали, что кремль продолжает заменять украинских коллаборантов в оккупационных администрациях российскими чиновниками. Вероятно, это нужно для того, чтобы подготовиться к официальному российскому управлению аннексированными территориями.

В частности, 4 августа оккупационные власти сменили так называемого "председателя" военно-гражданской администрации Херсонской области владимира сальдо на заместителя председателя Калининградской области сергея елисеева, который в 1993 – 2005 годах был сотрудником фсб.

В то же время сальдо заявил, что покидает свой пост из-за необходимости лечения после консультаций с коллегами и врачами. По информации российских источников, гауляйтер страдал определенной формой нервного истощения после осложнений от COVID-19.

Однако российское издание BAZA и различные украинские партизанские источники предположили, что коллаборанта в действительности отравили, после чего его вынуждены были ввести в медикаментозную кому.

В свою очередь, украинский партизанский канал "Залізна паляниця" сообщил, что "судьба предателей предрешена" – либо партизаны их убьют, либо россияне их отравят.

Арестович рассказал, что сальдо отравился несвежим алкоголем

О том, что сальдо попал в больницу, сообщали еще в июле. Депутат Херсонского областного совета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал, что у коллаборанта онкозаболевание , поэтому он нуждается в плановой операции.

Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что, по информации из проверенных источников, коллаборант отравился несвежим алкоголем.

Ему действительно очень плохо. Люди, считающие себя партизанами, этим практически в прямом эфире передали "большой привет" всем жителям Херсона,

– отметил Арестович.

Он подытожил, что "награда нашла своего героя".

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