Завтра окажется партизаном, – журналистка из Херсона о том, почему Сальдо заговорил по-украински

Накануне гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо записал видеообращение, в котором резко изменил риторику и заговорил по-украински. Предатель начал говорить о том, что украинцы и россияне – "не враги".

Для людей, которые долго живут в Херсоне, ничего удивительного не произошло. Манера переобуваться в воздухе у Сальдо была всегда. Об этом 24 Канала сказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич.

К теме Судью Богомолову, подозреваемую в сотрудничестве с ФСБ, взяли под стражу: залог невозможен

Надеется на прощение

По словам журналистки, на дистанции в 200 метров коллаборант может в начале пути кланяться России, а в конце – Украине. Он знает украинский язык, и выступал на нем раньше. В частности, перед полномасштабным вторжением он переводил своих коллег-депутатов.

Это человек, который перекрашиваться умеет. Чего вдруг заговорил о дружбе? Наверное, пылает,

– говорит Вирлыч.

Она подчеркнула, что видео Сальдо выпустил 9 мая – на полугодие смерти погибшего 9 ноября Кирилла Стремоусова. Скорее всего, что-то пошло не так. К слову, коллаборант выглядел крайне странно. Он был одет в какую-то непонятную форму, на два размера больше. Непонятно и его состояние.

Журналистка из Херсона рассказала, почему Сальдо заговорил по-украински: смотрите видео

По мнению Вирлыч, у предателей меняется тактика. Примечательно, что имущество Сальдо в Украине было арестовано.

Возможно, он еще надеется на прощение, поблажки и некое помилование. Мне кажется, люди не дадут этого сделать. Кто знает, какие-то уступки,

– отмечает журналистка из Херсона.

Уловить его логику очень тяжело, но он всегда так поступал. "Не удивлюсь, если завтра окажется, что он был партизаном и делал все это ради Украины", – подытожила Евгения Вирлич.

Подробнее о состоянии конфисковавшего Сальдо