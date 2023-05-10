Для людей, які давно живуть у Херсоні, нічого дивного не сталося. Манера перевзуватися у повітрі в Сальдо була завжди. Про це 24 Каналу сказала журналістка з Херсону Євгенія Вірлич.

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Сподівається на прощення

За словами журналістки, на дистанції у 200 метрів колаборант може на початку шляху кланятися Росії, а наприкінці – Україні. Він знає українську мову, і виступав нею раніше. Зокрема, перед повномасштабним вторгненням він перекладав своїх колег-депутатів.

Це людина, яка перефарбовуватися вміє. Чого раптом заговорив про дружбу? Мабуть, палає, щось не так,

– говорить Вірлич.

Вона підкреслила, що відео Сальдо випустив 9 травня – на півріччя смерті Кіріла Стрємоусова, який загинув 9 листопада. Найімовірніше, щось пішло не так. До слова, колаборант мав вкрай дивний зовнішній вигляд. Він був одягнений у якусь незрозумілу форму, на два розміри більша. Незрозумілий і його стан.

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На думку Вірлич, у зрадників змінюється тактика. Примітно, що майно Сальдо в Україні заарештували.

Можливо, він ще сподівається на прощення, поблажки й таке собі помилування. Мені здається, люди не дадуть цього зробити. Хто знає, якісь поступки,

– зауважує журналістка з Херсона.

Вловити його логіку дуже важко, проте він завжди так робив. "Не здивуюся, якщо завтра виявиться, що він був партизаном і робив все це заради України", – підсумувала Євгенія Вірлич.

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