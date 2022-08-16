Полезный путину идиот, – Пионтковский о попытках Салливана ограничить помощь Украине от США

Путинский агент в США Салливан пытается ограничить военную помощь Украине. Так, ситуация со снабжением ракет дальностью не более 80 километров остается неизменной.

Однако люди в США, принимающие решение о масштабах и номенклатуре военной помощи Украине понимают, "кто есть кто". Об этом во время стрима 24 канала эксклюзивно сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Внутри администрации Байдена сохраняет свою позицию полезный путину идиот – наш любимый помощник по нацбезопасности Джейк Салливан. Ему не удается навязывать свой курс. Но кое-что у него получается, хватая за рукава Блинкена и Остина. Он пытается ограничить военную помощь Украине,

– сказал Пионтковский.

В частности, остаются в силе формально объявленные ограничения по дальности ракет HIMARS. О 300-километровых пока речи не идет. Но вокруг этого вопроса ведется острая борьба.

"Недавно было сильное выступление настоящего друга Украины Курта Волкера, сыгравшего выдающуюся роль в 2015 – 2017 годах, когда он был специальным представителем США по Украине. Он срывал попытки Меркель и Макрона навязать Украине путинскую интерпретацию Минских соглашений", – отметил публицист. Уолкер подчеркнул: есть серьезные основания, чтобы Украина наконец получила дальнобойные ракеты.

Салливан не скрывает своей мотивации

По словам Пионтковского, он искусственно модифицирует отличную формулу Остина. Стоит вспомнить, насколько мощно 25 апреля в Киеве он ответил на вопрос о целях США в войне: "Победа Украины, полное восстановление ее территориальной целостности и ослабление россии до той степени, чтобы она больше никогда не смогла повторить подобную агрессию".

Салливан "размывает" эту позицию, говоря о том, что ключевые задачи:

не допустить поражения Украины; не допустить эскалации конфликта, не вступить в столкновение с россией, предотвратить Третью мировую войну.

Каким ужасающим цинизмом для украинцев звучат эти слова. Ведь путин допустил эскалацию уже до уровня геноцида украинского народа,

– подчеркнул Пионтковский.

"Не допустить эскалации" из уст Салливана, пояснил российский публицист, означает ограничить усилия Украины и Запада противостоять бесчеловечному замыслу путина. "Но в целом этот маховик военной помощи развивается правильно", – резюмировал он.

Помощь Украине от США: последние новости

Соединенные Штаты продолжают оказывать беспрецедентную поддержку Украине в войне с Россией. Так, Вашингтон предоставит прямую бюджетную поддержку на сумму 4,5 миллиарда долларов.

Кроме того, США анонсировали новый пакет военной помощи, который должен закрыть критические нужды безопасности. По данным Минобороны США он предусматривает значительное количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования.

Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул: США вместе с партнерами продолжат поддерживать Украину, столько, сколько это будет необходимо.

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