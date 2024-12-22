Пророссийский премьер Грузии угрожает президенту тюрьмой: она уже ответила

Пророссийский премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к президенту Саломе Зурабишвили с требованием покинуть пост после окончания ее каденции, поскольку в случае неповиновения ей грозит заключение.

В свою очередь Саломе Зурабишвили уже ответила стороннику Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sova и проект от "Радио Свобода" – "Эхо Кавказа".

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Как Кобахидзе угрожает Зурабишвили

Грузинский премьер говорит, что Зурабишвили "не осталось и недели" на посту президента страны. На фоне этого Кобахидзе "порекомендовал" ей не встречаться с оппозицией и воздержаться от объявления новых парламентских выборов, которых требует народ страны.

Правда, некоторые европейские политики и официальные лица говорят, что многое может произойти до 29 декабря (срок окончания президентского срока Зурабишвили – 24 Канал), но я уверяю вас, что произойдет не так много,

– заявил он.

В случае ее нежелания покидать пост добровольно, по его словам, ей будет грозить заключение: "Посмотрим, где она продолжит жить – за решеткой или на свободе. Я думаю, у нее достаточно оснований не нарушать нормы Уголовного кодекса". Зурабишвили уже отреагировала на дерзкие заявления.

"Я есть и буду верховным главнокомандующим армии, я есть и буду президентом для всех", – ответила она и в очередной раз подчеркнула необходимость назначения новых парламентских выборов, дата которых, по ее мнению, должна быть утверждена до окончания ее полномочий.

Напомним, в Грузии 14 декабря на так называемых "выборах" президентом страны стал Михеил Кавелашвили, который также, как ни странно, имеет пророссийские взгляды и выгоден правительству. Как рассказал грузинский журналист Иракли Таблиашвили, он был единственным кандидатом в списке, а выбрал его не народ, а "коллегия".