Своєю чергою Саломе Зурабішвілі вже відповіла прихильнику Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sova та проєкт від "Радіо Свобода" – "Эхо Кавказа".

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Як Кобахідзе погрожує Зурабішвілі

Грузинський прем'єр каже, що Зурабішвілі "не залишилося і тижня" на посаді президента країни. На тлі цього Кобахідзе "порекомендував" їй не зустрічатися з опозицією та утриматися від оголошення нових парламентських виборів, яких вимагає народ країни.

Щоправда, деякі європейські політики та офіційні особи кажуть, що багато може статися до 29 грудня (термін закінчення президентського терміну Зурабішвілі – 24 Канал), але я запевняю вас, що станеться не так багато,

– заявив він.

У разі її небажання залишати посаду добровільно, за його словами, їй загрожуватиме ув'язнення: "Подивимося, де вона продовжить жити – за ґратами чи на волі. Я думаю, у неї достатньо підстав не порушувати норми Кримінального кодексу". Зурабішвілі вже відреагувала на зухвалі заяви.

"Я є і буду верховним головнокомандувачем армії, я є і буду президентом для всіх", – відповіла вона та вкотре наголосила на необхідності призначення нових парламентських виборів, дата яких, на її думку, має бути затвердження до закінчення її повноважень.

Нагадаємо, у Грузії 14 грудня на так званих "виборах" президентом країни став Міхеїл Кавелашвілі, який також, як не дивно, має проросійські погляди та вигідний уряду. Як розповів грузинський журналіст Іраклі Табліашвілі, він був єдиним кандидатом у списку, а обрав його не народ, а "колегія".