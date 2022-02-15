"Сам накликал беду в шоковом состоянии": Коломойский прокомментировал ДТП Трухина

Олигарх Игорь Коломойский хорошо знаком с нардепом Александром Трухиным. Коломойский считает, что Трухин сам наделал себе хлопот, когда "в шоковом состоянии наговорил ерунду на видео".

Трухин – бывший зять Алексея Мартынова – друга Коломойского, у него Коломойский был на свадьбе. Олигарх защищает нардепа и говорит, что "тот никого не убил, не застрелил, не ограбил, не изнасиловал".

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Трухин сам накликал на себя беду, – Коломойский

Но он (Трухин – 24 канал) сам навлек на себя беду. А потом вот это забавное видео. Его же обсуждают не потому, что он что-то сделал, а за то, что он наговорил там в шоковом состоянии на камеру: "В лес уйду",

– объяснил Коломойский.

Олигарх уверяет, что Трухина не оправдывает, однако говорит, что за то, что он сделал, "не сажают", максимум вроде бы должна быть административная ответственность. Коломойский предлагает выяснить, чем полгода после аварии занималось следствие.

Коломойский говорит, что Трухина отпустили следователи

Коломойский уверяет, что патрульный, снявший видео, не имел полномочий допрашивать Трухина. Следователь принимает решение относительно "отпускать или не отпускать, сажать или не сажать, привлекать или не привлекать к ответственности", отметил олигарх.

И он спешил в Киев, потому что в Киеве тоже что-то открывали. А когда попал в аварию, я думаю, что, скорее всего, он испугался, что сейчас узнает Зеленский, был он за рулем или не был, пьяным или трезвым, и его сразу же выгонят отовсюду,

– оправдывал экс-зятя друга Коломойский.

Олигарх говорит, что Трухин "был нормальный парень". Последний раз Коломойский видел его на похоронах матери Мартынова.

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Скандальное ДТП с нардепом Трухиным: последние новости

Скандал по аварии с нардепом, произошедшей в августе 2021 года, вспыхнул в феврале. Тогда журналисты обнародовали видео с боди-камеры патрульного Сергея Петрика.

На кадрах Трухин якобы предлагает полицейскому вознаграждение, говорит, что позвонит Монастырскому, а также просит "тихо уйти в лес".

Офис генпрокурора открыл по этому факту уголовное производство.

В ГБР говорят, что экспертизу видео не проводили, а приобщили к делу.

Трухина исключили из партии "Слуга народа".

Трухин пытался дать взятку и уйти в лес: видео