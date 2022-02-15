Трухін – колишній зять Олексія Мартинова – друга Коломойського, у нього Коломойський був на весіллі. Олігарх захищає нардепа і каже, що "той нікого не вбив, не застрелив, не пограбував, не зґвалтував".

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Трухін сам накликав на себе лихо, – Коломойський

Але він (Трухін – 24 канал) сам накликав на себе лихо. А потім ось це кумедне відео. Його ж обговорюють не через те, що він щось зробив, а за те, що він наговорив там у шоковому стані на камеру: "У ліс піду",

– пояснив Коломойський.

Олігарх запевняє, що Трухіна не виправдовує, проте каже, що за таке, що скоїв "не саджають", максимум начебто має бути адміністративна відповідальність. Коломойський пропонує натомість з'ясувати, чим пів року після аварії займалось слідство.

Коломойський каже, що Трухіна відпустили слідчі

Коломойський запевняє, що патрульний, який зняв відео, не мав повноважень допитувати Трухіна. Слідчий ухвалює рішення щодо того "відпускати чи не відпускати, саджати чи не саджати, притягати чи не притягати до відповідальності", зазначив олігарх.

І він поспішав до Києва, бо у Києві теж щось відкривали. А коли потрапив в аварію, я думаю, що, швидше за все, він злякався, що зараз дізнається Зеленський, що він чи був за кермом, чи не був, чи п'яний, чи тверезий, і його одразу ж виженуть звідусіль,

– виправдовував ексзятя друга Коломойський.

Олігарх каже, Трухін "був нормальний хлопець". Востаннє Коломойський бачив

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Скандальна ДТП з нардепом Трухіним: останні новини

Скандал щодо аварії з нардепом, яка сталась у серпні 2021 року, спалахнув у лютому. Тоді журналісти оприлюднили відео з боді-камери патрульного Сергія Петрика.

На кадрах Трухін начебто пропонує поліцейському винагороду, каже, що подзвонить Монастирському, а також просить "тихо піти в ліс".

Офіс генпрокурора відкрив за цим фактом кримінальне провадження.

У ДБР кажуть, що експертизу відео не проводили, а долучили його до справи.

Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

Трухін намагався дати хабар і піти в ліс: відео