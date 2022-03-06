Самая большая глупость, – Арестович прокомментировал стягивание ракет "Точка-У" в Киев

Российские оккупанты направляют в Киев ракетные комплексы "Точка-У" и "Тор". С военной точки зрения это определенная глупость врага.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, у стягивания ракет нет практически никакой пользы.

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Арестович: Украинская авиация работает очень хорошо

Арестович отметил, что это доказали предварительные удары комплексами "Искандер-М" и "Калибр" по военным объектам в Киеве. Речь идет об атаках по военным объектам.

Это самая большая глупость, которую они могут сделать. По войскам наших попытаются бить, но надо еще попасть. Это не так просто,

– подчеркнул он.

Также советник главы Офиса Президента высказался и о ракетном комплексе "Тор", который лишний раз показывает, что украинская авиация работает очень хорошо. "Это комплекс противовоздушной обороны, который они сейчас активно вводят сюда", – добавил Арестович.

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