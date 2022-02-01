Самая большая враждебность за все годы, – Джонсон о войсках России на границе

Борис Джонсон прокомментировал скопление российских войск на границе с Украиной. Он подчеркнул, что это самая большая враждебность за все годы.

Премьер-министр Великобритании заявил об этом на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Важно Полная поддержка, – Зеленский рассказал, о чем договорился во время встречи с Джонсоном

Россия накопила более 100 тысяч войска на вашей границе, демонстрируя, вероятно, наибольшую враждебность за все годы наших жизней,

– подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что потенциально Россия может разместить еще 30 тысяч военных в Беларуси. Джонсон предупредил, что дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой. По словам премьера, атака была бы ошибкой Владимира Путина.

Что известно о визите Джонсона

Британский премьер прилетел в Киев 1 февраля. Он встретился с Зеленским и заявил, что "рад быть здесь".

По информации СМИ, Великобритания и Польша готовятся объявить о новом формате сотрудничества с Украиной. Мол, именно для этого Джонсон и глава польского правительства Матеуш Моравецкий приехали.

Украинский президент прокомментировал встречу с премьером, акцентируя на "полной поддержке". Политики обсудили меры по сдерживанию России от дальнейшей агрессии против Украины.

Джонсон заверил, что Лондон вместе с другими партнерами готовят пакет санкций.

Какова ситуация на границе

Россия действительно стянула около 110 тысяч военных к границе с Украиной. Американская разведка предупреждала о возможном вторжении России в феврале.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал срок подготовки России к возможному нападению. Он считает, что на это нужно до 7 дней.

Однако он добавил, если Россия решится на новую масштабную атаку, Украина сможет немало ей противопоставить. В частности, мобилизовать до 2,5 миллиона человек.

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