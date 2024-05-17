В Харькове зафиксирована самая продолжительная с начала войны воздушная тревога
В ночь с 16 на 17 мая в Харькове зафиксировали самую длинную с начала войны воздушную тревогу – 16 часов и 33 минуты. Во время тревоги харьковчане пережили атаки беспилотниками и ракетами С-300.
Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что Новобаварский, Немышлянский и Основянский районы были мишенями россиян, но ни раненых, ни жертв нет. Удары пришлись по открытой территории, однако в жилых домах повреждены двери, крыши, стены, а на улицах – асфальтовое покрытие и определенные коммуникации.
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Новый антирекорд
Харьков переживал атаки с 23 часов до 1 часа ночи. Во время атаки беспилотниками только районы, по которым били, их слышали, остальной части города пришлось реагировать на сообщения из соцсетей. Однако когда по Немышлянскому району был нанесен удар ракетой С-300, это слышал весь Харьков.
Тем временем в Харькове установили новый антирекорд – самая длинная за всю войну воздушная тревога, которая длилась 16 часов и 33 минуты. Сирены в регионе сообщили об угрозе еще в 8 утра 16 мая, а отбой прозвучал только в 00:48 17 мая. До этого антирекорд составлял 13 часов.
Довольно сложно жить в условиях такой длительной воздушной тревоги: не работают банковские учреждения, админ и соцучреждения. Вчерашняя жизнь немного замерла,
– отметила корреспондентка.
Ситуация на Харьковщине: последние новости
- Оккупанты 10 мая 2024 года начали наступательную операцию на Харьковщине. Такие действия не стали неожиданностью, ведь о планах врага было известно.
- Российским военным удалось пересечь границу из-за нехватки систем ПВО у украинских защитников. На ситуацию на поле боя также повлияла и многомесячная пауза в принятии поддержки от партнеров.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что враг дошел до первой линии обороны, где сейчас и остановился. Сложность заключается в том, что эта линия расположена непосредственно на границе между Россией и Украиной, где строить бетонные фортификации опасно для жизни.
- Впрочем, Зеленский отметил, что за время наступления россиян на севере Харьковщины самая глубокая точка их продвижения – 10 километров, а на некоторых направлениях враг совсем не продвинулся.