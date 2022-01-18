Самая молодая в истории: президентом Европарламента стала Роберта Метсола
Источник:Euronews
Новым председателем Европарламента стала 43-летняя Роберта Метсола. Она стала самым молодым президентом ЕП в истории и первой женщиной на этом посту за 20 лет.
В кресле председателя Европарламента Метсола заменила Давида Сассоли. 65-летний политик умер ночью 11 января – из-за проблем с иммунной системой.
Ранее Умер спикер Европейского парламента Давид Сассоли
За кандидатуру Метсолы проголосовали 458 евродепутатов
За кандидатуру Метсолы проголосовали 458 депутатов. Ранее политик из Мальты занимала должность вице-спикера, она и временно руководила Европарламентом после смерти Сассоли.
В ЕП говорят, что Метсола и так должна была занять место председателя Европарламента, ведь полномочия Сассоли завершались в конце января 2022 года.
Метсолу поздравили Стефанчук и Кулеба
Роберту Метсолу поздравили с избранием глава МИД Дмитрий Кулеба и спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Министр иностранных дел отметил, что надеется на сотрудничество в развитии сильной и безопасной Европы.
Искренние поздравления Роберте Метсоле с избранием на пост президента Европейского парламента. Ожидаю плодотворного сотрудничества и усиления партнерства между Верховной Радой Украины и Европейским Парламентом,
– написал и Стефанчук.
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Что известно про Роберту Метсолу:
- Родилась в 1979 году на Мальте.
- По образованию – юрист, специалист в европейском праве.
- Депутат Европарламента от Мальты с 2013 года.
- Первый вице-президент ЕП с 2020 года.
- Замужем за депутатом Европарламента Юкко Метсола. У них – четверо сыновей.