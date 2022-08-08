Самая результативная ночь, – мэр подтвердил удар в Мелитополе и озвучил масштабы потерь врага

Ночью 8 августа ВСУ ударили по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках Мелитополя.

Удар был нанесен высокоточными ракетами HIMARS, подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. До этого местные жители слышали взрывы.

Важно Оккупанты предлагают расстреливать жителей Мелитополя, которые отказываются с ними сотрудничать

Потери врага

Федоров рассказал о масштабных потерях оккупантов. В частности, по предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество их военной техники. Более 100 захватчиков – ликвидированы. Они находились во временных казармах.

Более 100 российских солдат получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada,

– написал Федоров.

Оккупанты перебросили ПВО в Херсон

По словам мэра, на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон. Ночной разгром свидетельствует, что вражеские подразделения ПВО уже не могут сопротивляться HIMARS.

Такое ослабление создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении.

Взрывы в Херсонской области

Кроме Мелитополя, оккупантам досталось и в Херсонской области. Депутат областного совета Сергей Хлань рассказал о попадании в районе Антоновского моста. Взрывы слышали в Новой Каховке и Чернобаевке. Также есть информация о взрывах в Скадовске и Дарьевке.

Предыдущие удары в Мелитополе

31 июля в Мелитополе раздался взрыв на аэродроме, который оккупанты используют как базу. Над городом поднялся дым.

ВСУ наносили мощный удар по аэродрому и раньше. Тогда погибли более 200 единиц личного состава противника, еще более 300 получили ранения.

Детальнее – ВСУ уничтожили аэродром в Мелитополе, который оккупанты использовали как военную базу: видео