И сейчас не понимаю, как выбрался, — американский пилот F-16 вспомнил свою самую страшную миссию

Американский пилот Дэн Хэмптон провел более 600 боевых часов на самом известном в мире самолете F-16 — боевой сокол или Viper. В течение 20-летней карьеры у летчика было немало опасных полетов на истребителе.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу американский пилот F-16 Дэн Хэмптон вспомнил одну из своих самых страшных миссий на F-16. Сейчас Хэмптон не может придумать лучшего способа как провести следующие 20 лет.

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Самая страшная миссия "самого смертоносного" пилота США

Дэн Хэмптон начал летать в 16 лет. После университета его сразу зачислили в Военно-воздушные силы США. А уже потом пилот начал летать на реактивных самолетах и истребителях. Американский пилот заметил, что выделить одну опасную миссию трудно, но все же привел пример.

Это было во время последней войны в Ираке. Из Багдада выезжали иракские бронемашины и танки. Мне сказали, что нужна визуальная разведка того, что происходит внизу. Несмотря на все системы из космоса, которые мы имеем для наблюдения, надо было посмотреть, что происходит. Для этого, мне пришлось спуститься под облака,

– рассказал американский пилот F-16.

Спустившись, он увидел много ракет класса "земля – воздух" и зенитных установок. Это происходило недалеко от Багдада, поэтому Хэмптон зашел на озеро к западу от города, чтобы избежать зенитно-ракетных комплексов.

Важно! Дэн Хэмптон совершил 151 боевой вылет и имеет больше всего военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме, включая Пурпурное сердце, четырьмя Почетными крестами летных заслуг за чрезвычайный героизм и восемью "Воздушными медалями" ВВС США за доблесть во время боевых действий в воздухе.

Пилот выяснил, что там было не просто несколько бронемашин, а две дивизии республиканской гвардии. Вероятно, около 500 танков и от 20 до 30 тысяч пехоты.

Конечно, они увидели меня примерно в то время, когда я увидел их. В течение 30 – 45 секунд я думал, что они меня убьют, потому что вокруг меня все взрывалось. Пролетают пули, стреляют ракетами класса "земля – воздух". Я до сих пор не понимаю, как выбрался,

– добавил Хэмптон.

По словам пилота, после приземления его накрыли эмоции. Эту миссию он считает одной из самых страшных.

Хэмптон готов защищать украинское небо

"Самый смертоносный" пилот США с позывным Two Dogs в марте 2023 года заявил, что готов защищать небо над Украиной. Он считает, что союзники передадут Украине самолеты F-16, но самое важное – найти людей, которые уже имеют тысячи часов полетов на тех истребителях и не нуждаются в обучении.

По его словам, нашей стране нужно найти иностранных пилотов, которые имеют опыт управления истребителями F-16 – это поможет приблизить победу Украины.

Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать!,

– выразил готовность Хэмптон.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что "двери открыты" для всех желающих, а усиление Дэном Хэмптоном было бы очень мощным. Напомним, что в связи с полномасштабным вторжением России в Украине был создан Интернациональный легион, в составе которого служат добровольцы из 55 стран всех континентов.