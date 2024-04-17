Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заметил в эфире 24 Канала, что Ми-8 – это один из военных объектов в России, который точно подлежит уничтожению. Скорее всего, украинские спецслужбы работают в режиме свободной охоты, поскольку любой летательный аппарат, стоящий на земле, может быть атакован.

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Действенный механизм уничтожения авиации России

Если следить за выходом ресурса, узлов и агрегатов и вовремя их заменять, то этот вертолет еще прослужит.

Большая проблема, правда, с лопастями, однако россияне эту проблему тоже решили. Они могут его держать на плаву очень долго,

– сказал Свитан.

Он добавил, что если есть возможность подойти к вертолету и взорвать что-то с поражающими элементами, неважно на каком расстоянии, он выводится из строя на определенное время. Иногда потом переводится под разборку, потому что нет смысла восстанавливать этот аппарат.

Дюралюминий или перкаль, из которых, в основном, собраны вертолеты и некоторые самолеты, легко вскрываются даже отверткой, не говоря уже о серьезных взрывчатых веществах, поэтому это один из механизмов уничтожения авиации на земле, которым пользуются наши разведгруппы,

– подытожил военный эксперт.

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