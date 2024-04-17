Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив в етері 24 Каналу, що Мі-8 – це один із військових об'єктів у Росії, який точно підлягає знищенню. Швидше за все, українські спецслужби працюють в режимі вільного полювання, оскільки будь-який літальний апарат, що стоїть на землі, може бути атакований.

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Дієвий механізм знищення авіації Росії

Якщо стежити за виходом ресурсу, вузлів та агрегатів і вчасно їх замінювати, то цей гелікоптер ще прослужить.

Велика проблема, щоправда, з лопастями, проте росіяни цю проблему теж вирішили. Вони можуть його тримати на плаву дуже довго,

– сказав Світан.

Він додав, що якщо є можливість підійти до гелікоптера і підірвати щось із вражаючими елементами, неважливо на якій відстані, він виводиться з ладу на певний час. Іноді потім переводиться під розбирання, бо немає сенсу відновлювати цей апарат.

Дюралюміній або перкаль, з яких, в основному, зібрані гелікоптери та деякі літаки, легко розкриваються навіть викруткою, не кажучи вже про серйозні вибухові речовини, тому це один із механізмів знищення авіації на землі, яким користуються наші розвідгрупи,

– підсумував військовий експерт.

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