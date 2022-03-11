В Самборе на Львовщине открыли склад для гуманитарной помощи
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця продолжает расширять сеть складов по доставке гуманитарных грузов по Украине.
Один новый склад открылся в Самборе на Львовщине по адресу ул. Вокзальная 1/16. Поэтому, туда можно также доставлять гуманитарную помощь. Уже оттуда грузы будут распределяться по вагонам и отправляться в те города, которые из-за военной агрессии России против Украины больше всего нуждаются в помощи.
Актуально Со Львовского вокзала в пункты пропуска на границе можно добраться бесплатными автобусами
Также в Укрзализныце напомнили, что сейчас наиболее приоритетными типами грузов являются:
- медикаменты;
- средства гигиены;
- продукты питания длительного хранения;
- одежда;
- бутилированная вода;
- детские продукты (еда, подгузники и т. д.);
- спальные мешки и коврики.
Больше деталей о гуманитарных грузах можно узнать по ссылке.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!