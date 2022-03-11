В Самборе на Львовщине открыли склад для гуманитарной помощи

11 марта 2022 , 17:41
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Источник:

Укрзализныця

Укрзализныця продолжает расширять сеть складов по доставке гуманитарных грузов по Украине.

Один новый склад открылся в Самборе на Львовщине по адресу ул. Вокзальная 1/16. Поэтому, туда можно также доставлять гуманитарную помощь. Уже оттуда грузы будут распределяться по вагонам и отправляться в те города, которые из-за военной агрессии России против Украины больше всего нуждаются в помощи.

Актуально Со Львовского вокзала в пункты пропуска на границе можно добраться бесплатными автобусами

Также в Укрзализныце напомнили, что сейчас наиболее приоритетными типами грузов являются:

  • медикаменты;
  • средства гигиены;
  • продукты питания длительного хранения;
  • одежда;
  • бутилированная вода;
  • детские продукты (еда, подгузники и т. д.);
  • спальные мешки и коврики.

Больше деталей о гуманитарных грузах можно узнать по ссылке.

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Автор: Марта Пономаренко