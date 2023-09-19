Избиение гражданского в ТЦК в Львовской области: за дело взялись ГБР и прокуратура

Сотрудники Государственного бюро расследований и Львовская специализированная прокуратура начали расследование инцидента с избиением гражданского в ТЦК в Самборе. Уголовное производство было открыто по факту нарушения уставных правил.

О начале расследования сообщают пресс-службы ведомств. В настоящее время устанавливаются все детали инцидента, передает 24 Канал.

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По факту избиения открыли уголовное производство

В ГБР сообщили, что начали расследование инцидента, произошедшего 19 сентября в помещении Самборского Территориального центра комплектования и социальной поддержки. В сети распространялось видео, на котором двое военных издевались над мужчиной, а также угрожали ему оружием.

В настоящее время возбуждено уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия. Следствие проходит в рамках части 3 статьи 406 Уголовного кодекса Украины. Максимальные санкции настоящей статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

Работники ГБР на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента,

– сообщили в ведомстве.

Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона осуществляет процессуальное руководство, а ГБР проводит досудебное расследование.

Что этому предшествовало

Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Утром 19 сентября в сеть попало видео, на котором двое представителей ТЦК в Самборе избили гражданского. Также на опубликованных кадрах слышно, как военные унижают и угрожают мужчине.

В ТЦК подтвердили правдивость видео и назначили служебную проверку. Сейчас выясняют, что предшествовало побоям. Во время служебной проверки военнослужащих отстранили от исполнения обязанностей.

На видео видна часть происшествия, так что именно произошло в данной ситуации и предшествовало действиям военнослужащих выясняется,

– заявили во Львовском областном ТЦК и СП.